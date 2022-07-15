Після ракетного удару по Вінниці російські пропагандисти продовжують висувати свої версії, однак всі — різні.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ.

Одразу ж після вибухів росіяни заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Втім, вже 15 липня міністерство оборони РФ заявило про знищення керівного складу Повітряних Сил: “Чого варті заяви агресора ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони уже “знищили”, як мінімум три українських армії”, — зазначили військові.

Ракети “Калібр”, які влучили по площі Перемоги у Вінниці призвели до серйозних руйнувань інфраструктури. Зокрема постраждав й Будинок офіцерів, що де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення “ПриватБанку”.

Саме в день в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка “Роксолана”, постраждали два члени її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі.