Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ.
Одразу ж після вибухів росіяни заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Втім, вже 15 липня міністерство оборони РФ заявило про знищення керівного складу Повітряних Сил: “Чого варті заяви агресора ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони уже “знищили”, як мінімум три українських армії”, — зазначили військові.
Ракети “Калібр”, які влучили по площі Перемоги у Вінниці призвели до серйозних руйнувань інфраструктури. Зокрема постраждав й Будинок офіцерів, що де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом усього міста, де проводилися найбільші концерти українських зірок, де працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, тут були студії звукозапису, кафе та відділення “ПриватБанку”.
Саме в день в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка “Роксолана”, постраждали два члени її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі.
“Може ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів. Вінниця не перше місто в Україні, по центру якого нелюди луплять руйнівними ракетами, пояснюючи це звірство ліквідацією міфічних неонацистів та іншими байками”, — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Станом на вечір відомо про 23 загиблих, з них 3 дитини.
- Також у мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент ракетного удару по Вінниці.
- Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була “щирою та радісною дитиною”.
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