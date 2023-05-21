Джерело: “Голос Америки“.

Джо Байден заявив про 100 тисяч втрат росіян під час пресконференції на саміті G7 у японській Хіросімі.

“Бахмут. Є питання — чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 тисяч росіян вибули зі строю у Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут — спустошене місто. Але їм (українцям, – ред.) вдалося скувати дуже багато російських військ”, – наголосив Байден.

Американський президент казав про Бахмут у контексті очікуваного контрнаступу України та участі в ньому винищувачів F-16. На його думку, F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті, бо вони вже суттєво нічого не змінили б.

“Винищувачі F-16, наприклад, у Бахмуті не потрібні. Вони не принесуть додаткових наслідків”, — зауважив Джо Байден.