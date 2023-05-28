Джерело: глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram.

“Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдавав удару по одному з інфраструктурних об’єктів на Житомирщині. Було чутно вибухи”, — зазначив Бунечко.

Попередньо стосовно загиблих чи постраждалих не повідомлялося.

До цього міський голова Сергій Сухомлин писав, що повітряна тривога тривала близько п’яти годин. Під час них було чути звуки вибухів.

У ніч на 28 травня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Всього було зафіксовано пуски 54 дронів-камікадзе, з яких знищили 52.