Росіяни ударили ракетами по Дніпру: поцілили у підприємство

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет”, – повідомив Резніченко.
Ракети поцілили в одне з приватних підприємств міста Дніпро. Унаслідок атаки росіян були знищені виробничі приміщення та зайнялася пожежа.
Як наголосив очільник Дніпропетровської ОВА, на місці працюють усі служби.
- З 24 лютого Росія вбила 150 мирних жителів Києва, зокрема чотирьох дітей. Усі вони загинули внаслідок внаслідок бомбових та ракетних ударів ворога.
- Від обстрілів з боку Російської Федерації було пошкоджено або повністю зруйновано понад 32 тисячі цивільних об’єктів.