російсько-українська війна

29 листопада

00:49 Росіяни ударили ракетами по Дніпру: поцілили у підприємство
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Росіяни ударили ракетами по Дніпру: поцілили у підприємство

28 листопада приблизно о 22:35 росіяни завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровській області – унаслідок цього одне з місцевих підприємств зазнало руйнувань.

Вівторок, 29 листопада 2022, 00:49
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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет”, – повідомив Резніченко.

Ракети поцілили в одне з приватних підприємств міста Дніпро. Унаслідок атаки росіян були знищені виробничі приміщення та зайнялася пожежа.

Як наголосив очільник Дніпропетровської ОВА, на місці працюють усі служби.

Теги: атака цивільної інфраструктури, Валентин Резніченко, війна, Дніпро, дніпропетровщина, російські окупанти, російсько-українська війна

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