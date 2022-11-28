Росіяни ударили ракетами по Дніпру: поцілили у підприємство

28 листопада приблизно о 22:35 росіяни завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровській області – унаслідок цього одне з місцевих підприємств зазнало руйнувань.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет”, – повідомив Резніченко.

Ракети поцілили в одне з приватних підприємств міста Дніпро. Унаслідок атаки росіян були знищені виробничі приміщення та зайнялася пожежа.

Як наголосив очільник Дніпропетровської ОВА, на місці працюють усі служби.