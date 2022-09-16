Сьогодні вдень, 16 вересня, російські окупанти знову завдали удару по Кривому Рогу, завдавши серйозних руйнувань гідротехнічним спорудам міста.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Про чергові ракетні удари по Кривому Рогу о 13:08 повідомив Олександр Вілкул. Він закликав людей залишатись в укриттях та не викладати наслідки удару й місце влучання у соцмережі.

Вже згодом очільник Дніпропетровщини Валентин Резніченко повідомив, що окупанти знову обстріляли гідротехнічні споруди Кривого Рогу.

“Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки “прильотів”. Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі”, – написав Резніченко.

Варто зауважити, що вже третю добу поспіль росіяни завдають ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Так, 14 вересня, окупанти ракетами обстріляли Кривий Ріг, зокрема поцілили по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста.

Надвечір 15 вересня російські війська знову обстріляли Кривий Ріг. Ракетних ударів завдано в районі гідравлічних споруд міста.