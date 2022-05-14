У ніч на 14 травня російські окупанти зі своєї території відкрили вогонь по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними ДПСУ, росіяни відкривали мінометний вогонь по українській території о 1:30 та 6:30.

Встановлено, що обстріли вели з села Ломаківка (Брянська область, РФ) по території Семенівського району (Чернігівська область, Україна).

Окрім цього, російські окупанти постійно здійснюють аеророзвідку прикордонної інфраструктури Чернігівщини.

За попередньою інформацією прикордонників, постраждалих унаслідок обстрілів немає.