Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
За даними ДПСУ, росіяни відкривали мінометний вогонь по українській території о 1:30 та 6:30.
Встановлено, що обстріли вели з села Ломаківка (Брянська область, РФ) по території Семенівського району (Чернігівська область, Україна).
Окрім цього, російські окупанти постійно здійснюють аеророзвідку прикордонної інфраструктури Чернігівщини.
За попередньою інформацією прикордонників, постраждалих унаслідок обстрілів немає.
- Нагадаємо, американські аналітики повідомили, що російські військові почали відхоти з позицій, які вони зайняли навколо Харкова. Тому, ймовірно, битву за Харків виграла Україна.
- Також повідомлялось, що у Донецькій області, де тривають активні бойові дії, 13 травня було вбито одного цивільного. Ще 12 мирних мешканців Донеччини отримали поранення.