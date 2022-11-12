Російські окупаційні війська удосконалюють свої фортифікації на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проводячи наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 18 годину.

У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.

Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровсько та Сумської областей.