Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 18 годину.
У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. Також до Херсона повернулись та розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.
Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Також протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровсько та Сумської областей.
- У Херсонській військовій адміністрації підписали розпорядження про введення комендантської години з 17:00 до 8:00. Воно діятиме починаючи з 12 листопада.
- Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.
- В оперативному командуванні “Південь” заявили, що вже сьогодні увечері будуть нові хороші новини щодо Херсонської області.