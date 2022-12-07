Російська окупаційна "влада" посилила так звані "заходи безпеки" в Маріуполі, а також завезла у місто бетонні укріплення з Криму.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

“Вперше до Маріуполя прибув вантаж “зубів дракону”, — написав Андрющенко.

За словами радника, 6 грудня перший такий вантаж привезти до Маріуполя та направили на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське.

Укріплення доставили з військового містечка неподалік Севастополя, де їх виробляють. Зараз їх везуть на іншу тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками.

Також в село Урзуф Маріупольського району прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки, а також розселено частину військового командування середньої ланки. Через це у селах Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль не працює мобільний зв’язок.

Крім того, в селах Агробаза та Бердянське неподалік Маріуполя пройшло розквартирування окупантів, через це вулиці знову патрулюють військові.

В районі “Ранкового ринку” в Маріуполі вчора було вперше з початку вересня встановлено мобільний блок-пост, на якому проводилась перевірка автівок та пішоходів. Серед пішоходів перевіряють чоловіків, які пересувались вулицею без жінок та дітей.