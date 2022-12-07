Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
“Вперше до Маріуполя прибув вантаж “зубів дракону”, — написав Андрющенко.
За словами радника, 6 грудня перший такий вантаж привезти до Маріуполя та направили на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське.
Укріплення доставили з військового містечка неподалік Севастополя, де їх виробляють. Зараз їх везуть на іншу тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками.
Також в село Урзуф Маріупольського району прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки, а також розселено частину військового командування середньої ланки. Через це у селах Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль не працює мобільний зв’язок.
Крім того, в селах Агробаза та Бердянське неподалік Маріуполя пройшло розквартирування окупантів, через це вулиці знову патрулюють військові.
В районі “Ранкового ринку” в Маріуполі вчора було вперше з початку вересня встановлено мобільний блок-пост, на якому проводилась перевірка автівок та пішоходів. Серед пішоходів перевіряють чоловіків, які пересувались вулицею без жінок та дітей.
“Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів”, — йдеться в повідомленні.
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