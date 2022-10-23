Росіяни утримують дітей з тимчасово окупованого Енергодара на так званому "відпочинку" в Росії. Наразі невідомо, коли окупанти планують повернути дітей до батьків.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram.

Він розповів, що деякі батьки, які попри повномасштабну війну нещодавно відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю РФ, почали отримувати тривожні повідомлення.

Росіяни поставили їх перед фактом, що діти “затримуються на відпочинок” в Росії на “невизначений термін”. Зазначається, що батьками наказали передати теплі речі, а також “заспокоїли”, що діти ходитимуть там до школи.

За словами Орлова, сталося саме те, вірогідність чого було передбачено: “Фактично діти зараз є заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій”, — йдеться в його повідомленні.