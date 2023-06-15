Росіяни утримують два ракетоносії у Чорному морі – ОК «Південь»

Джерело: Оперативне командування “Південь”
Близько 6 ранку по Херсону ворог завдав ракетний удар. Літаки тактичної авіації, використовуючи особливості пуску з мінімально можливої висоти, спрямували 2 Х-59 по адміністративній будівлі та по одному з навчальних закладів міста. Будівлям завдано значних руйнувань, люди не постраждали.
Станом на 15 червня у Чорному морі корабельне угруповання складається з десяти одиниць, серед яких два надводних ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу “Калібр”.
У пресслужбі наголосили, що рівень ракетної та мінної небезпеки досить високий. Сигнали повітряних тривог та обмеження правового режиму воєнного стану щодо використання прибережних вод і смуги узбережжя для відпочинку, закликали не ігнорувати.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.
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- Після тижня важких боїв українських військових попереду ще очікують справжні випробування. ЗСУ дещо віддалені від основного рубежу російських окупантів, а основна частина захисників, яких готували до контрнаступу, ще не беруть у ньому участі.
- Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що український контрнаступ проти російських окупаційних військ, який вже триває, може не стати визначальним для закінчення війни.