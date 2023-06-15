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Росіяни утримують два ракетоносії у Чорному морі – ОК «Південь»

Ситуація в зоні відповідальності ОК "Південь" залишається напруженою та ускладненою проведенням ліквідації наслідків техногенної повені й евакуації постраждалих з важкодоступних районів. За цих умов ворог не припиняє, а навпаки намагається нарощувати інтенсивність обстрілів.

Четвер, 15 червня 2023, 18:19
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Джерело: Оперативне командування “Південь”

Близько 6 ранку по Херсону ворог завдав ракетний удар. Літаки тактичної авіації, використовуючи особливості пуску з мінімально можливої висоти, спрямували 2 Х-59 по адміністративній будівлі та по одному з навчальних закладів міста. Будівлям завдано значних руйнувань, люди не постраждали.

Станом на 15 червня у Чорному морі корабельне угруповання складається з десяти одиниць, серед яких два надводних ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу “Калібр”.

У пресслужбі наголосили, що рівень ракетної та мінної небезпеки досить високий. Сигнали повітряних тривог та обмеження правового режиму воєнного стану щодо використання прибережних вод і смуги узбережжя для відпочинку, закликали не ігнорувати.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України є дуже високою.

Теги: корабельне угруповання, кораблі, ОК "Південь", Ракетоносії, ситуація на морі

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