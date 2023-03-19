В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вороже корабельне угруповання з 9 одиниць. Залишаються 2 надводні ракетоносії, спорядження яких може сягати 16 ракет типу "Калібр". Всі вони маневрують на безпечній відстані від контрольованого Україною берега - понад 100 морських миль, в районі південно-східного узбережжя Криму.

Про це інформує пресслужба ОК “Південь”.

Як зазначається, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається складною, але контрольованою. Ворог намагається посилити тиск вогневими ураженнями в рамках контрбатарейної боротьби та із застосуванням авіації.

Повідомляється, що ввечері пара ворожих винищувачів Су-35 нанесли удар двома ракетами типу Х-59 в Бериславському районі Херсонщини. Одну ракету знищено в повітрі, інша влучила в сільськогосподарські угіддя. Без втрат та руйнувань.

Крім того, протягом доби тривали обстріли, але їх кількість дещо зменшилась. Якщо раніше фіксувалось понад 90, то нині – понад 60.

Також додається, що на тлі перегляду та продовження зернової угоди щодо термінів і розширення на Миколаївські порти, окупанти активізували обстріли з мінометів та ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману, в напрямку Очакова і Куцурубської громади. Пошкоджень інфраструктури та людських втрат немає.

В ОК “Південь” запевнили, що ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується бойова робота по ретельно вивірених об’єктах і пунктах базування ворога. За її результатами є підтвердження про знищення зенітно ракетного комплексу “Стріла-10”, пересувного пункту розвідки і управління, танку Т-62, а також зменшено артилерійську потужність ворога на 2 артустановки.

На деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини, де тривають стабілізаційні заходи і розмінування, надзвичайно високим є рівень мінної небезпеки. Незважаючи на багаторазові застереження, позначки компетентних органів і роз’яснювальну роботу, внаслідок відхиляння місцевими мешканцями від перевірених маршрутів, виходу на неперевірені території для польових робіт, заготівлі дрів, люди підриваються на вибухових пристроях, отримують важкі поранення. За минулу добу саме так постраждалі 2 особи.