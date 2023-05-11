Станом на 11 травня у Чорному морі десять бойових кораблів, зокрема два надводних ракетоносії, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів".

Про це повідомляє Оперативне Командування “Південь”.

Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 16 суден, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 13 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі зазначили, що Чорне море не спокійно, проте хвилювання не критичне. Тож попередили, що решта ракетоносіїв протягом 2-3 годин можуть повернутися на чергування. Так, рівень ракетної загрози залишається високим, хоча вірогідно, окупантам потрібна буде пауза.

Але водночас фіксуємо активність безпілотних розвідників над територіальним морем. Отже, не розслабляємось, сигнали повітряної тривоги не ігноруємо”, – мовиться у повідомленні.