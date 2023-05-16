Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії – ВМС ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до восьми ракет.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 21 судно, з них 4 рухалось у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 18 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Нагадаємо, вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.
- Вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.
- Протягом 15 травня воїни ЗСУ відбили 49 російських атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес привітав надання Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow, зауваживши, що вони дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму.