Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі утримується до трьох ворожих кораблі, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 28 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 28 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 22 судна, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше в ОК “Південь” попередили, що загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока.
Та закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог, уникати скупчення людей, зокрема у зв’язку з поминальними днями.
- Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.
- Військове керівництво РФ прагне завершити захоплення міста Бахмута Донецької області до початку потенційного українського контрнаступу, якщо це можливо.
- Власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Володимира Путіна перейти від атак до оборонних операцій.