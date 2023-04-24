Станом на 24 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі утримується до трьох ворожих кораблі, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 28 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 28 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 22 судна, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше в ОК “Південь” попередили, що загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока.

Та закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог, уникати скупчення людей, зокрема у зв’язку з поминальними днями.