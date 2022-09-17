Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, знайдені катівні, в яких знущалися з мирних мешканців окупованих міст та селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців.

“Ще у березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога”, — повідомив Зеленський.

Водночас на звістку про це відреагували в Міністерстві закордонних справ Шрі-Ланки. Там заявили, що звернулися до українського уряду з проханням надати додаткову інформацію, аби забезпечення добробут своїх громадян.

Нагадаємо, що 16 вересня Збройні сили України звільнили від російської окупації місто Куп‘янськ в Харківській області.

ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.