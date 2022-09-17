Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За його словами, знайдені катівні, в яких знущалися з мирних мешканців окупованих міст та селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців.
“Ще у березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога”, — повідомив Зеленський.
Водночас на звістку про це відреагували в Міністерстві закордонних справ Шрі-Ланки. Там заявили, що звернулися до українського уряду з проханням надати додаткову інформацію, аби забезпечення добробут своїх громадян.
Нагадаємо, що 16 вересня Збройні сили України звільнили від російської окупації місто Куп‘янськ в Харківській області.
ДОВІДКА. На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
- 99% тіл, які ексгумували протягом 16 вересня в нещодавно деокупованому Ізюмі в Харківські області, мають ознаки насильницької смерті.
- У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв’язаними за спинами руками.
- 10 вересня Збройні сили України повідомили про звільнення Ізюма на Харківщині. Місто перебувало в російській окупації понад пів року. Що всі ці місяці відбувалось в Ізюмі розповіла 21-річна Анастасія Бугера.