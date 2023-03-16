На території тимчасово окупованого Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.

Про це повідомив заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в етері телемарафону 16 березня.

“Головне управління розвідки постійно відстежує все, що пов’язане з діяльністю угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова”, – сказав Скібіцький.

За його словами, про це свідчить низка речей. Він зауважив, що українська розвідка фіксує, що інфраструктура на півострові підтримується в бойовій готовності.

Також росіяни тримають потужний сухопутний та авіаційний компонент у Криму. Йдеться про близько 90 бойових літаків і близько 60 бойових вертольотів. Крім того, на півострові створили оборонне угруповання, яке зараз облаштовує фортифікаційні споруди та лінії оборони.

Скібіцький зауважив, що найбільше оборонних рубежів окупанти будують на півночі півострова та на півдні Херсонської області, тобто на підходах до Криму.

Заступник голови ГУР додав, що росіяни роблять окопи на пляжах на найбільш небезпечних напрямках, де, ймовірно, може відбутися морська десантна операція.