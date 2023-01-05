Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, ше 3 людини в області дістали поранення.
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 289 людина загинула 2 813 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За даними Генштабу на Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині у лікарні загинув чоловік, який отримав тяжкі поранення. Водночас саме місто потерпає від обстрілів.
- Протягом 4 січня російські військові завдавали ударів по територіях Очаківської та Куцурубської громад Миколаївської області.