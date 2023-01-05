Протягом 4 січня військові РФ вбили 2 мирних жителів Донецької області. За даними місцевої влади, обидві особи загинули у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, ше 3 людини в області дістали поранення.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 289 людина загинула 2 813 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За даними Генштабу на Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.