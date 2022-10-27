Про це повідомила українська журналістка та громадська діячка Зоя Казанжи з посиланням на дані від представниці української діаспори в Грузії Маї Тагамадзе у Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні, 27 жовтня, – 29 річниця падіння Сухумі, що на східному узбережжі Чорного моря, столиці й найбільшого міста Абхазії.

Війна в Абхазії почалася 14 серпня 1992 року та тривала 13 місяців і 13 днів. Під час військового протистояння загинуло понад 10 тисяч осіб, а кількість примусово переміщених осіб становить понад 350 тисяч.

Там росіяни робили те саме, що й в Бучі, Ірпені, Маріуполі: “Тоді світ удав, що нічого не сталось”, — йдеться в повідомленні.

Мая Тагамадзе навела деякі приклади воєнних злочинів РФ на території Абхазії:

  • Анна Маріамідзе, 19 років — її зґвалтували на очах у батька тринадцять “бійців” РФ, а потім обох, ще живих, прив’язали до дерева і спалили.
  • Лері Каджая — помер під час тортур, потім його відрізаною головою окупанти грали в футбол.
  • Георгій Абрамішвілі, 40 років — пораненому посолили рану, повідрізали м’ясо, запакували в черевик і відправили дружині.
  • Петре Размадзе, 59 років — у вересні 1992 року вбито після тортур разом з дружиною. Обом відрубали голови. Родичам не дозволяли ховати трупи, натомість кинули їх свиням.
  • Іза Джохадзе  виколупали очі, розрізали грудну клітину, а вже потім розстріляли.
  • Отець Андрій (Курашвілі) — 26 років, монах Каманського монастиря, розстріляний 5 липня 1993 року в Каманському монастирі.

Наративи про окупацію ще більшої частини Грузії поширюються у РФ й зараз. Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв написав допис про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями Росії.

За його словами, після “визволення” України РФ повинна піти у новий наступ для “відновлення своїх кордонів”. Однак вже через 10 хвилин цей допис було видалено.