Російська агресія ніколи не була спрямована лише на території та народ України. Окупаційні війська роками воювали та нищили сусідні держави. До прикладу, коли війська РФ вдерлися на території Грузії, окупувавши Абхазію. Там вони вчиняли злочини, які українці та світ ще раз побачили у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших частинах України.

Про це повідомила українська журналістка та громадська діячка Зоя Казанжи з посиланням на дані від представниці української діаспори в Грузії Маї Тагамадзе у Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні, 27 жовтня, – 29 річниця падіння Сухумі, що на східному узбережжі Чорного моря, столиці й найбільшого міста Абхазії.

Війна в Абхазії почалася 14 серпня 1992 року та тривала 13 місяців і 13 днів. Під час військового протистояння загинуло понад 10 тисяч осіб, а кількість примусово переміщених осіб становить понад 350 тисяч.

Там росіяни робили те саме, що й в Бучі, Ірпені, Маріуполі: “Тоді світ удав, що нічого не сталось”, — йдеться в повідомленні.

Мая Тагамадзе навела деякі приклади воєнних злочинів РФ на території Абхазії:

Анна Маріамідзе, 19 років — її зґвалтували на очах у батька тринадцять “бійців” РФ, а потім обох, ще живих, прив’язали до дерева і спалили.

Лері Каджая — помер під час тортур, потім його відрізаною головою окупанти грали в футбол.

Георгій Абрамішвілі, 40 років — пораненому посолили рану, повідрізали м’ясо, запакували в черевик і відправили дружині.

Петре Размадзе, 59 років — у вересні 1992 року вбито після тортур разом з дружиною. Обом відрубали голови. Родичам не дозволяли ховати трупи, натомість кинули їх свиням.

Іза Джохадзе виколупали очі, розрізали грудну клітину, а вже потім розстріляли.

Отець Андрій (Курашвілі) — 26 років, монах Каманського монастиря, розстріляний 5 липня 1993 року в Каманському монастирі.

Наративи про окупацію ще більшої частини Грузії поширюються у РФ й зараз. Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв написав допис про те, що Грузія та Казахстан є колишніми територіями Росії.

За його словами, після “визволення” України РФ повинна піти у новий наступ для “відновлення своїх кордонів”. Однак вже через 10 хвилин цей допис було видалено.