Російські військові вчергове атакували Херсон. Цього разу ворог влучив по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зранку у Херсоні було чутно вибухи.

“Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА”, —написав він.

Стосовно постраждалих чи загиблих внаслідок російського обстрілу інформація не надходила.

На фотографіях видно, що атака призвела до суттєвих руйнувань будівлі.

15 грудня росіяни теж вдарили поблизу Херсонської ОВА. Атака сталася за 100 метрів від неї. На жаль, загинули дві людини.