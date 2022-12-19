Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Зранку у Херсоні було чутно вибухи.
“Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА”, —написав він.
Стосовно постраждалих чи загиблих внаслідок російського обстрілу інформація не надходила.
На фотографіях видно, що атака призвела до суттєвих руйнувань будівлі.
15 грудня росіяни теж вдарили поблизу Херсонської ОВА. Атака сталася за 100 метрів від неї. На жаль, загинули дві людини.
- 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу постраждало село Степанівка, де загинула одна жінка. Населений пункт знаходиться поблизу Херсона.
- 16 грудня в Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загорілася будівля виробничого комплексу.