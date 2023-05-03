Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
У відомстві зазначили, що гіпермаркет, який опинився під обстрілом росіян був єдиним, який працював у Херсоні після деокупації міста.
За повідомленням очільника МВС Ігоря Клименка, внаслідок злочинних дій російських армійців загинуло троє осіб, ще п’ятеро зазнали поранень.
Клименко уточнив, що серед поранених та загиблих – цивільні особи, а саме працівники та відвідувачі гіпермаркету.
“Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити”, – наголосив глава МВС.
- Внаслідок нічного масштабного обстрілу України були зафіксовані ворожі влучання російськими безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed-131/136” на території Дніпра, а також Миколаївської та Кіровоградської областей. Над Києвом оборонцям вдалося ліквідувати всі БпЛА. Загалом росіяни випустили 26 дронів-камікадзе.