3 травня близько 11:00 російські окупаційні війська вдарили по гіпермаркету "Епіцентр" у Херсоні. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

У відомстві зазначили, що гіпермаркет, який опинився під обстрілом росіян був єдиним, який працював у Херсоні після деокупації міста.

За повідомленням очільника МВС Ігоря Клименка, внаслідок злочинних дій російських армійців загинуло троє осіб, ще п’ятеро зазнали поранень.

Клименко уточнив, що серед поранених та загиблих – цивільні особи, а саме працівники та відвідувачі гіпермаркету.

“Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити”, – наголосив глава МВС.