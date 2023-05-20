Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС в області.
20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, йдеться про дрон-камікадзе “Ланцет”. Також зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу міста Куп’янськ постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці. Через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сировини на площі близько 800 кв м. Водночас горіла будівля підприємства. За даними ОВА, пожежу загасили.
Крім того, у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік в суботу наступив на власному подвір’ї на міну “Пелюстка”. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
- Вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре намагались атакувати Київ дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені, проте є руйнування у різних районах столиці внаслідок падіння уламків.
- Станом на 20 травня 482 дитини загинуло та понад 980 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках відбулось понад 80 бойових зіткнень. Найзапекліші бої велись за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.