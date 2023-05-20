20 травня російські війська атакували Харків дроном-камікадзе "Ланцет", влучивши у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі, а у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС в області.

20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, йдеться про дрон-камікадзе “Ланцет”. Також зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Синєгубов заявив, що внаслідок обстрілу міста Куп’янськ постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці. Через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сировини на площі близько 800 кв м. Водночас горіла будівля підприємства. За даними ОВА, пожежу загасили.

Крім того, у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік в суботу наступив на власному подвір’ї на міну “Пелюстка”. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.