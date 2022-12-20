Протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по Херсонській області 42 рази. В обласному центрі ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого загинуло 2 людини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

“Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару”, — йдеться в повідомленні.

За словами Янушевича, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Херсона.

Росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Також є загиблі серед цивільного населення. За минулу добу росіяни вбили 2 людини, ще 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.