Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
“Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару”, — йдеться в повідомленні.
За словами Янушевича, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали Херсона.
Росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.
Також є загиблі серед цивільного населення. За минулу добу росіяни вбили 2 людини, ще 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Російські військові вчергове атакували Херсон. Цього разу ворог влучив по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.