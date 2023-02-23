Вранці 23 лютого російські військові завдали удару по Куп'янському району та самому Куп'янську. Внаслідок чого постраждали цивільні люди.

Про це повідомив голова Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, ворог продовжує обстрілювати мирних жителів Куп’янська. Внаслідок ранкового обстрілу дві цивільні жінці зазнали поранення. Наразі медики надають постраждалим допомогу.

Згодом окупанти вдарили й по Куп‘янському району. За попередньою інформацією ворог атакував ракетою С-300.

Також є влучання в адміністративну будівлю, зауважив Синєгубов. Там поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з нею.

Під завалами наразі перебувають щонайменше двоє людей. Голова ОВА запевнив, що на місці працюють всі рятувальні служби.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів Харкова та області 22 лютого є поранені цивільні та руйнування інфраструктури. Окупанти пошкодили житлові будинки, фермерське господарство та заклади освіти.