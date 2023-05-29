Джерело: Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що вибухи були зафіксовані у Новослобідській, Великописарівській, Есманській, Зноб-Новгородській, Шалигинській, Юнаківській, Миропільській, Хотінській та Білопільській громадах.

Хотівську обстріляли з мінометів з російської території, зафіксовано три вибухи. Юнаківську – із САУ (п’ять вибухів) та міномету (один вибух). У Есманській також був один вибух внаслідок удару з міномету.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли з артилерії (п’ять вибухів), Новослобідську (12 вибухів), Миропільську (шість вибухів) та Білопільську (три вибухи) – з міномету.

Великописарівську громаду з території РФ з російського гелікоптера обстріляли ракетами (НАР) – 10 вибухів. Шалигинська громада опинилася під мінометним обстрілом, сталося три вибухи. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань.