Джерело: Херсонська ОВА.
“Армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсона. Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування”, — йдеться в повідомленні.
Серед постраждалих — 50-річний чоловік. Йому через поранення ніг викликали “швидку”.
Ще росіяни обстріляли багатоповерхівку у Херсоні.
“Через обстріл багатоповерхівки двоє мирних людей – поранені. Їх шпиталізували до лікарні”, — повідомили в Херсонській ОВА.
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