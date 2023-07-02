Джерело: Херсонська ОВА.

“Армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсона. Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування”, — йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих — 50-річний чоловік. Йому через поранення ніг викликали “швидку”.

Ще росіяни обстріляли багатоповерхівку у Херсоні.

“Через обстріл багатоповерхівки двоє мирних людей – поранені. Їх шпиталізували до лікарні”, — повідомили в Херсонській ОВА.