Ввечері 25 жовтня російські війська обстріляли місто Дніпро ракетами. Внаслідок удару виникла пожежа на одній із автозаправних станцій, відомо про двох загиблих, серед них вагітна молода жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, що була при надії.

“Недолюдки. Таке не пробачають”, – написав Резніченко.

Раніше про обстріл міста повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Росіяни запускали ракети по місту, проте уламки снаряда впали на місцеву АЗС.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що поки відомо про загибель мінімум двох осіб – один в автомобілі, один на автомийці, яка була поряд з АЗС.

Триває двісті сорок четверта доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вдень російські військові обстріляли з міномета прикордоння Сумської області. Протягом 30 хвилин там зафіксували 10 “приходів”.