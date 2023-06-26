Російські окупаційні сили по Херсону та Антонівці завдали удару запальними снарядами. Вони обстріляли житлові квартали.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок удару забороненими запальними боєприпасами у Херсоні та Антонівці горіли житлові будинки. Було пошкоджено газопровід, водогін та об’єкт критичної інфраструктури.

Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Стосовно постраждалих місцевих жителів не повідомлялося.

Очільник херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що за минулу добу росіяни здійснили 95 обстрілів, випустивши 644 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, безпілотників та авіації. По Херсону окупанти випустили 17 снарядів.

За минулу добу 1 людина загинула, 7 — дістали поранення.