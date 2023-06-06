Росіяни вдруге обстріляли трубопровід з аміаком на Харківщині – зафіксували шість «прильотів»

Ввечері 6 червня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі.

Джерело: голова Харківської ОВА/Telegram

Синєгубов зазначив, що загалом зафіксовано шість “прильотів” в район помпової станції біля с. Масютівка.

Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, він запевнив, що “ситуація контрольована”.

Зауважимо, ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині.

Раніше Синєгубов додав, що у районі одразу підготували евакуаційні автобуси, оскільки у разі великого викиду аміаку планувалось вивезти 10 000 мешканців району. Розмістити їх планували у Харкові.

У Генштабі зазначили, що протягом доби противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.