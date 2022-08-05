Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.
Зазначається, що росіяни сильно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Втім, наразі постраждалих немає.
Перед обстрілами представники “Росатома” поспіхом покинули станцію. В “Енергоатомі” припустили, що вони знали про майбутню атаку.
Український персонал ЗАЕС перебуває на місці й виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
- Окрім того, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії Росії щодо Запорізької АЕС “вершиною безвідповідальності”. Американський посадовець звинуватив Кремль у тому, що війська РФ використовують ЗАЕС у якості “ядерного щита” від контрнаступу українських військових.
- Раніше в “Енергоатомі” повідомили, що російські військова техніка, вибухівка та зброя вже знаходяться у машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
- Також у липні повідомлялося, що російські загарбники продовжують викрадати та вивозити у невідомому напрямку працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).