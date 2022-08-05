Ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три "прильоти" зафіксовані на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

Зазначається, що росіяни сильно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Втім, наразі постраждалих немає.

Перед обстрілами представники “Росатома” поспіхом покинули станцію. В “Енергоатомі” припустили, що вони знали про майбутню атаку.

Український персонал ЗАЕС перебуває на місці й виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.