Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Під час другої повітряної тривоги Погуляйко повідомив про ще один обстріл Волинської області.
За його словами, росіяни повторно поцілили у місцевий енергетичний об’єкт.
“Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється”, – написав він.
Погуляйко додав, що на місці ударів працюють всі відповіді служби та закликав мешканців не публікувати у соцмережах наслідки обстрілу.
Додамо, що сьогодні вранці російські окупанти вже завдавали ударів по Волинській області. Ворожа ракета поцілила в енергетичну інфраструктуру у Луцьку, внаслідок чого частина міста залишилась без світла, а одна юдина отримала опіки.
- Вранці 22 жовтня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю загарбників стали об’єкти енергетики України. В “Укренерго” наголосили, що наслідки сьогоднішніх обстрілів можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня.