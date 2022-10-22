Російські окупанти завдали повторного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури у Волинській області.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Під час другої повітряної тривоги Погуляйко повідомив про ще один обстріл Волинської області.

За його словами, росіяни повторно поцілили у місцевий енергетичний об’єкт.

“Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється”, – написав він.

Погуляйко додав, що на місці ударів працюють всі відповіді служби та закликав мешканців не публікувати у соцмережах наслідки обстрілу.

Додамо, що сьогодні вранці російські окупанти вже завдавали ударів по Волинській області. Ворожа ракета поцілила в енергетичну інфраструктуру у Луцьку, внаслідок чого частина міста залишилась без світла, а одна юдина отримала опіки.