Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
О 10:30 він повідомив про другий за сьогодні обстріл Харкова.
За словами Терехова, окупанти знову поцілили у Київський район міста.
За попередніми даними, обійшлось без жертв, постраждалих т руйнувань.
Додамо, що близько 8:30 росіяни обстріляли одне з підприємств Харкова у Київському районі внаслідок чого поранення отримали шестеро осіб.
- Сьогодні вранці, 21 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними місцевої влади, ворожі ракети поцілили у житловий будинок та інфраструктуру міста.