Протягом ранку 21 жовтня російські окупанти вже двічі завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

О 10:30 він повідомив про другий за сьогодні обстріл Харкова.

За словами Терехова, окупанти знову поцілили у Київський район міста.

За попередніми даними, обійшлось без жертв, постраждалих т руйнувань.

Додамо, що близько 8:30 росіяни обстріляли одне з підприємств Харкова у Київському районі внаслідок чого поранення отримали шестеро осіб.