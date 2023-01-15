Росіяни ведуть наступальні дії на двох напрямках, натомість обороняються на трьох – Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил РБ та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.
На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.
На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.
На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.
У пресслужбі наголосили, що противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників”, – зазначили у Генштабі.
- Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 15 січня втрати Російської Федерації в ході повномасштабного вторгнення становлять 115 290 осіб.
- РФ планує провести нові інформаційно-психологічні операції (ІПСО). Для цього країна-агресор хоче залучити українських журналістів.
- Згідно з інформацією розвідки Великої Британії, РФ підвищує вік призову на військову службу з 27 до 30 років з метою уникнення в публічному просторі “часткової мобілізації”, яка дуже тривожить населення.