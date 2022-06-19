Розпочалася сто шістнадцята доба протистояння повномасштабному російському вторгненню. Ворог веде штурмові дії у кількох напрямках, але ЗСУ їх відбивають. Зокрема, війська РФ ведуть штурм у напрямку Оріхове - Гірське, бойові дії тривають. Штурм же у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку, з метою сковування дій Сил оборони, в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій наших військ. Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв позиції наших підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове-Гірське, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій.

На Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне.

На Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню у райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.