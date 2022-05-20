Російські армійці вкотре порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими: окупанти змушують полонених українських військових працювати на захопленій частині Луганської області.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона заявила, що нещодавно в одному з російських пропагандистських Telegram-каналах з’явився відеоролик про те, як українські військовополонені збирають тіла своїх товаришів по службі на території Луганської області.

Пропагандисти змусили українських військових відповідати, нібито вони працюють з власної волі.

“Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть “до встановлення діалогу” з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними, – написала Денісова.

Вона додала, що примушуючи військовополонених до праці росіяни порушують 49 та 52 статті Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

А знімаючи відео – 13 статтю Конвенції, в які наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими, які повинні бути захищені від насилля, залякування, образ та цікавості публіки.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності рф в Україні”, – резюмувала омбудсменка.