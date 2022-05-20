Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вона заявила, що нещодавно в одному з російських пропагандистських Telegram-каналах з’явився відеоролик про те, як українські військовополонені збирають тіла своїх товаришів по службі на території Луганської області.
Пропагандисти змусили українських військових відповідати, нібито вони працюють з власної волі.
“Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть “до встановлення діалогу” з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними, – написала Денісова.
Вона додала, що примушуючи військовополонених до праці росіяни порушують 49 та 52 статті Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
А знімаючи відео – 13 статтю Конвенції, в які наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими, які повинні бути захищені від насилля, залякування, образ та цікавості публіки.
Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності рф в Україні”, – резюмувала омбудсменка.
- Нагадаємо, щодня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженого надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких холоне кров. Звірства російських солдатів не мають меж.
Також Росія примусово проводить паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою. Отримати російське громадянство мешканці ОРДЛО можуть без так званого паспорта незаконних псевдодержавних формувань.