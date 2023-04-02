Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що російські військові були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Українські військові облаштовують оборонні позиції.

Про це повідомили під час етері телемарафону.

“Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій”, — сказав він.

За його словами, російські військові зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. За даними розвідки, накопичення техніки спостерігається в районі Верхньоторецького.

Найближчим часом росіяни можуть спробувати розпочати більш потужні бойові дії з цього напрямку.

Речник додав, що з’явилася інформація про появу ПВК “Вагнер” для наступу на Авдіївку, але підтвердження цьому поки немає.

За минулу добу росіяни здійснили 30 штурмових дій, сьогодні вночі — 10, зокрема в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. Наступальні дії відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку вони застосували два танки.