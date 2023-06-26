Джерело: Центр національного спротиву
Йдеться про підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії (до двох рот). Солдат літаком Іл-76 перекинули до Москви. Нині їх планують тримати та мінімум тиждень.
Водночас у ЦНС зауважили, що фактів масового перекидання сил ворога немає, йдеться про окремі підрозділи.
Варто додати, коли аналітикам американської розвідки стало зрозуміло, що соратник Путіна Євген Пригожин збирається мобілізувати свої війська “Вагнер” всередині Росії, очікувалося, що його марш на Москву наштовхнеться на набагато більший опір і буде “набагато кривавішим, ніж був”.
Нагадаємо, що британські розвідники зреагували на військовий заколот Євгена Пригожина в Росії. На думку фахівців, ця ситуація стала найбільшим викликом для Російської держави за останній час.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко скористається своєю роллю посередника у врегулюванні заколоту Євгенія Пригожина, щоб “стримати формалізацію Союзної держави Росії та Білорусі” або запобігти використанню Путіним білоруської армії в Україні.
- На думку представників розвідки США, власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин давно планував піти проти російського військового керівництва. Водночас кінцева мета бунту була незрозуміла.
- Протягом близько доби керівництво Кремля зіткнулося з реальною загрозою громадянської війни та протистоянням з приватною військовою компанією “Вагнер”. Раптова угода керівника групи Євгена Пригожина з самопроголошеного президента Білорусі зупинила бойовиків на шляху до Москви, але для президента Володимира Путіна небезпека все ще залишається.