Під час вчорашніх подій, для протидії загонам ПВК "Вагнер" ворог відвів окремі підрозділи, що залучені до збройної агресії проти України.

Джерело: Центр національного спротиву

Йдеться про підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії (до двох рот). Солдат літаком Іл-76 перекинули до Москви. Нині їх планують тримати та мінімум тиждень.

Водночас у ЦНС зауважили, що фактів масового перекидання сил ворога немає, йдеться про окремі підрозділи.

Варто додати, коли аналітикам американської розвідки стало зрозуміло, що соратник Путіна Євген Пригожин збирається мобілізувати свої війська “Вагнер” всередині Росії, очікувалося, що його марш на Москву наштовхнеться на набагато більший опір і буде “набагато кривавішим, ніж був”.

Нагадаємо, що британські розвідники зреагували на військовий заколот Євгена Пригожина в Росії. На думку фахівців, ця ситуація стала найбільшим викликом для Російської держави за останній час.