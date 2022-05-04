Вранці, 4 травня, російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти в Авдіївській та Мар'їнській громадах (Донецька область). Під обстрілом загарбників укотре опинився і місцевий коксохімічний завод.

Про це у Facebook написав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, цього разу Авдіївський коксохімічний завод опинився під мінометним обстрілом. Як наслідок – пошкоджена одна будівля. Інформації щодо жертв на даний час немає.

Окрім цього, внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено один житловий будинок та місцеву школу.

Щодо Мар’їнки, то в ніч на 4 травня населений пункт обстріляли запалювальними снарядами – є займання у приватному секторі. Майже цілодобово продовжуються обстріли н. п. Новомихайлівка.

Однак навіть попри постійні обстріли фахівцям вдалось відновити лінію електропередач на Красногорівку.

Кириленко звернувся до мешканців Донеччини, які все ще не виїхали з регіону, зробити це якнайшвидше, щоб не наражати себе на небезпеку.