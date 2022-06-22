Росіяни влаштовують витоки газу в багатоповерхівках так званої «ЛНР», аби виявити чоловіків, які ховаються від мобілізації

Про це повідомила пресслужба СБУ з посиланням на розповідь військовополоненого з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року.
“В одному із багатоквартирних будинків зробили витік газу. Жінок та дітей окремо, а потім чоловіків – позабирали до автобусів”, – розповів солдат.
Він був непридатним для служби в армії, проте його хронічне захворювання судин не допомогло уникнути мобілізації в так званій “ЛНР”. Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали, як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.
За першої ж нагоди солдат здався в полон. Стверджує, що не стріляв, і звертається до земляків: “ховайтеся, робіть, що хочете, але не йдіть на цю війну”. Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.
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- Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, завдяки якій знищила мережу агентів ФСБ.