Про це він повідомив у своєму Twitter.
“Я не політик, тому кілька тижнів тому я був здивований, отримавши повідомлення від Посольства України в Лондоні, яке запрошувало мене взяти участь у “приватній бесіді з президентом Зеленським”, — зазначив він.
Актор перевірив кілька контактів в Україні, які спонукали його прийняти дзвінок. У призначений час він долучився до розмови, як здавалося, з президентом України. Як незабаром виявилося, це був не Зеленський і не будь-який український чиновник, а один із пари росіян, які називають себе коміками: “Як так розумію, вони популярні в Росії, що дивно, оскільки їхні жарти не смішні. Я пішов на їхню пропозицію, але був відверто здивований тим, що вони, здається, думали, що я можу надати значну допомогу Україні. Як тільки я зрозумів, що це було просто брудним трюком, я відмовився від подальшої співпраці”, — заявив Ієн Маккеллен.
I'm not a politician, so I was surprised some weeks ago to receive a message that appeared to come from the Ukrainian Embassy in London, inviting me to participate in “a private discussion with President Zelensky.” Click image for more: pic.twitter.com/Swq1EITodb
— Ian McKellen (@IanMcKellen) August 24, 2022
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 24 червня від його імені хтось поспілкувався з мерами Берліна та Мадрида. Під час спілкування самозванець використовував технологію діпфейку.
- Нагадаємо, мер Берліна Франциска Гіффай по відеозв’язку розмовляла нібито з мером Києва Віталієм Кличком. Однак після 15-ти хвилин розмови вона зрозуміла, що розмовляє з невідомим чоловіком, який видав себе за українського мера за допомогою технології діпфейк.