Про це він повідомив у своєму Twitter.

“Я не політик, тому кілька тижнів тому я був здивований, отримавши повідомлення від Посольства України в Лондоні, яке запрошувало мене взяти участь у “приватній бесіді з президентом Зеленським”, — зазначив він.

Актор перевірив кілька контактів в Україні, які спонукали його прийняти дзвінок. У призначений час він долучився до розмови, як здавалося, з президентом України. Як незабаром виявилося, це був не Зеленський і не будь-який український чиновник, а один із пари росіян, які називають себе коміками: “Як так розумію, вони популярні в Росії, що дивно, оскільки їхні жарти не смішні. Я пішов на їхню пропозицію, але був відверто здивований тим, що вони, здається, думали, що я можу надати значну допомогу Україні. Як тільки я зрозумів, що це було просто брудним трюком, я відмовився від подальшої співпраці”, — заявив Ієн Маккеллен.

I'm not a politician, so I was surprised some weeks ago to receive a message that appeared to come from the Ukrainian Embassy in London, inviting me to participate in “a private discussion with President Zelensky.” Click image for more: pic.twitter.com/Swq1EITodb

— Ian McKellen (@IanMcKellen) August 24, 2022