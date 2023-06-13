Джерело: Херсонська обласна прокуратура

13 червня, близько 11:40 окупанти обстріляли Білозерку, влучивши у подвір‘я церкви.

Загинув місцевий мешканець-священник. Також поранено одну жінку, її шпиталізовано. Кількість травмованих уточнюється.

Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.





Росіяни влучили у церкву на Херсонщині та вбили священника // 2 фото