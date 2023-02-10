Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь” у Facebook.
Зазначається, що ворог “продовжує тероризувати” атаками безпілотників південні регіони: “Як і раніше, продовжує цілити по об’єктах критичної інфраструктури”, — додали в командуванні.
Також 2 дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, 3 — над Миколаївщиною.
1 дрон влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, ще 1 там же збили сили протиповітряної оборони.
Втім, за попередніми даними ОК “Південь”, постраждалих немає.
ДОВІДКА. Протягом п’ятниці 10 лютого російські військові випустили по території України понад 100 ракет. За даними Генштабу, 61 з них – збито.
- Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.
- Внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки російських військ пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, також двоє працівників станцій зазнали поранень.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 10 російських ракет було збито сьогодні над столицею.
- За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу “Калібр” перетнули український кордон та увійшли у повітряний простір Молдови та Румунії. Натомість у Бухаресті заперечили, що російські ракети зайшли у їхній повітряний простір.