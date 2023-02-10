10 лютого росіяни влучили дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що ворог “продовжує тероризувати” атаками безпілотників південні регіони: “Як і раніше, продовжує цілити по об’єктах критичної інфраструктури”, — додали в командуванні.

Також 2 дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, 3 — над Миколаївщиною.

1 дрон влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі, ще 1 там же збили сили протиповітряної оборони.

Втім, за попередніми даними ОК “Південь”, постраждалих немає.

ДОВІДКА. Протягом п’ятниці 10 лютого російські військові випустили по території України понад 100 ракет. За даними Генштабу, 61 з них – збито.