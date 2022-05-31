Ввечері 31 травня російські війська завдали авіаційного удару по Сєвєродонецьку, влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Терміново! Мешканці області! Не виходьте з укриттів! Підготуйте захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином”, – застеріг він.

Гайдай зазначив, що при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру — уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду й мило. При проковтуванні азотної кислоти слід здійснити промивання шлунку великою кількістю води.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що людям, що залишилися на вільній Луганщині та не мають зв’язку, інформацію повідомили на місцях оперативні служби.