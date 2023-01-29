Про це повідомила Херсонська ОВА.

Росіяни завдали удари по комунальному транспортному підприємству. Будівля зазнала руйнувань.

Під час атаки було пошкоджено чотири будинки місцевих жителів.

Інформації про постраждалих не надходило.

За минулу добу 28 січня російські військові 36 разів обстріляли територію Херсонщини, додали в ОВА. Ворог використовував артилерію, РСЗВ, міномети й танки. У Херсоні було пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід та домівки херсонців.

Через російські обстріли 1 людина отримала поранення.