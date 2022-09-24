Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його даними, по місту поцілило щонайменше 5 російських ракет.
Окупанти поцілили по інфраструктурних об’єктах міста. Окрім цього є влучання й у житловий сектор Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа у багатоповерхівці.
“Нажаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу”, – повідомив Старух.
- У ніч на 23 вересня російські окупанти здійснили масований обстріл Запоріжжя. Окупанти випустили по місту 10 ракет, завдавши значних руйнувань. Не обійшлось без поранених.