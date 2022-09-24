Вночі 24 вересня російські окупанти завдали ракетного обстрілу по Запоріжжю. По місту випустили 5 ракет. Є жертва та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, по місту поцілило щонайменше 5 російських ракет.

Окупанти поцілили по інфраструктурних об’єктах міста. Окрім цього є влучання й у житловий сектор Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа у багатоповерхівці.

“Нажаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу”, – повідомив Старух.