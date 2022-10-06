В ніч на 6 жовтня ворожа авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі. Остання атака з території цієї держави була наприкінці серпня.

Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі “Українській правді”.

Зазначається, що зранку 6 жовтня 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації РФ з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України.

Виданню зауважили, що попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня.

Також як уточнив “Українській правді” речник Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.

Одна з ворожих ракет поцілила поряд з інфраструктурним об’єктом: руйнувань об’єкта та пожежі внаслідок удару немає. Друга російська ракета впала на пустирі.

“За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби”, – написав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.