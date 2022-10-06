Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі “Українській правді”.
Зазначається, що зранку 6 жовтня 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації РФ з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України.
Виданню зауважили, що попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня.
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Також як уточнив “Українській правді” речник Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.
Одна з ворожих ракет поцілила поряд з інфраструктурним об’єктом: руйнувань об’єкта та пожежі внаслідок удару немає. Друга російська ракета впала на пустирі.
“За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби”, – написав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
- Сьогодні, 6 жовтня, росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт у Харкові, внаслідок чого зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, ворог використав дрони-камікадзе.
- Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що попередньо внаслідок ворожої атаки по обласному центу загинуло дві жінки, а ще п’ятеро людей перебувають під завалами.