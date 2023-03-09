Станом на 9 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім ворожих кораблів, зокрема – два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі знаходиться сім ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 3 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 19 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.

Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 9 березня 2023 року територію України вперше обстріляли такою кількістю різних типів ракет.