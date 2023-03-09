Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі знаходиться сім ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 3 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 19 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У ніч на 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема й у столиці України.
Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 9 березня 2023 року територію України вперше обстріляли такою кількістю різних типів ракет.
- У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Як наслідок – у деяких областях виникли проблеми з енергопостачанням.
- Внаслідок масованого російського удару на півдні України є влучання в об’єкти інфраструктури. Ворог обстріляв Кіровоградщину, Одещину, Вінниччину та Криворіжжя.
- 9 березня 2023 року в Києві від російської масованої повітряної атаки постраждали троє жителів Святошинського району.