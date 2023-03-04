За даними ЗМІ, російські війська, ймовірно, вперше застосували у повномасштабній війні проти України нові плануючі авіабомби УПАБ-1500В, що обладнані інерціальною та супутниковою системами навігації.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що повітряно-космічні сили РФ вперше використали проти України “нове й доволі небезпечне озброєння”. Йдеться про керовані плануючи бомби УПАБ-1500В вагою 1 500 кг.

Перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об’єктів у Чернігівській області.

За даними Defense Express, тип боєприпасу визначили завдяки залишкам маркування на одному з уламків.

Боєприпас вперше продемонстрували в експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником “ГНПП “Регион”. Тоді говорили про те, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння російських військ та отримала перші експортні замовлення.

Загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона є плануючою, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1 010 кг призначену для ураження високозахищених об’єктів.

Бомбу можна скинути за 40 км від цілі. Для цього носій має піднятися на висоту у 14 км.

Втім, використання плануючих бомб з боку РФ залишається одиничними явищами, адже забезпечення високої дальності польоту потребує від російських пілотів досягнення значної висоти. Це спрощує виявлення цілей та можливостей ураження.