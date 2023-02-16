Вранці 16 лютого війська РФ завдали удару по Херсонській області, внаслідок чого загинуло подружжя.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Згідно з даними, сьогодні вранці російські окупаційні війська відкрили вогонь по селу Зміївка, що у Бериславському районі.

Ворожий снаряд поцілив у домівку, де жили чоловік та дружина. Подружжя загинуло.

“Російські артилеристи знали куди били. Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини”, – наголосили в ОВА.

У відомстві також повідомили, що протягом минулої доби, 15 лютого, війська РФ 52 рази обстрілювали Херсонську область.

Регіон атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

21 раз під ворожим вогнем опинявся Херсон. Ворожі снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі херсонців.

Унаслідок злочинних дій росіян поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє мирних мешканців.