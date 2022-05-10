Про це у коментарі “Українській правді” повідомив заступники командира полку “Азов” Святослав Паламар.
За його словами, окупанти всю ніч обстрілювали завод, зокрема й з авіації. Він додав, що унаслідок обстрілів є багато важкопоранених, і на деякий час бійці втратили зв’язок зі шпиталем.
Проте зараз зв’язок вдалось відновити, додав Святослав Паламар і наголосив, що всі поранені потребують евакуації.
“Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря”, – сказав захисник.
- Нагадаємо, петиція до Генеральної асамблеї ООН набрала понад один мільйон підписів. ООН закликали провести процедуру еxtraction для українських захисників, заблокованих на маріупольській “Азовсталі”.
- Також за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в укриттях оточеного російськими окупантами заводу “Азовсталь” перебуває ще понад сотня мирних громадян.
- Раніше командир полку “Азов” Денис Прокопенко переконаний, що Маріуполь можна було ще довго обороняти на правому березі міста, якби командир 36-ї бригади морської піхоти не прийняв рішення піти на прорив.