Протягом всього дня 9 травня, а також в ніч на 10 травня російські окупанти обстрілювали завод "Азовсталь", де перебувають українські воїни. Унаслідок обстрілів зазнали важких поранень багато українських захисників.

Про це у коментарі “Українській правді” повідомив заступники командира полку “Азов” Святослав Паламар.

За його словами, окупанти всю ніч обстрілювали завод, зокрема й з авіації. Він додав, що унаслідок обстрілів є багато важкопоранених, і на деякий час бійці втратили зв’язок зі шпиталем.

Проте зараз зв’язок вдалось відновити, додав Святослав Паламар і наголосив, що всі поранені потребують евакуації.

“Не можна затягувати цей процес, бо пораненим потрібний нормальний догляд, потрібні медикаменти. Потрібне нормальне харчування та свіже повітря”, – сказав захисник.