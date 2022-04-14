Якщо росіяни намагатимуться просунутися та атакувати місто Дніпро, то втрачатимуть вже не тисячі за день, а десятки тисяч своїх солдатів.

Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в етері Current Time.

Він зазначив, що Путін може мати божевільні плани йти далі, чинити спроби атакувати місто та форсувати Дніпро. Водночас наголосив, що місто – готове, і в разі спроб росіян вони втрачатимуть не просто тисячі, а десятки тисяч одиниць особового складу армії РФ.

Філатов пояснив власну позицію щодо евакуації жінок, дітей та загалом цивільних, котрі не залучені до оборони міста.

“В умовах масованих ракетних обстрілів тим, хто не працює на підприємствах критичної інфраструктури або на оборону, і хто має таку можливість, я рекомендував переїхати до більш спокійних регіонів. Російські війська продовжують нас бомбити, інтенсифікація бойових дій все сильніша”, – заявив міський голова.

За його словами, ракет прилітає дедалі більше. А враховуючи те, як ворог “поцілює” своєю “високоточною зброєю”, – взагалі незрозуміло, куди вона впаде, і яку вразить ціль.